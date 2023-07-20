Предложение члена Палаты лордов раскритиковали.

Член Палаты лордов Великобритании Индарджит Сингх считает, что России стоит предложить членство в НАТО в обмен на вывод войск из Украины.

Он выдвинул это предложение во время заседания парламента, пишет Sky News. "Путину нравится изображать из себя сильного человека, защищающего Россию-матушку от предполагаемой угрозы со стороны альянса НАТО. Если бы Запад открыто предложил России членство в НАТО в обмен на ее полный уход из Украины, это полностью подорвало бы доверие к Путину и помогло бы положить конец страданиям украинского народа и способствовать делу мира во всем мире", - сказал он.

Издание отмечает, что его предложение возмутило коллег со всей верхней палаты. Министр иностранных дел Тарик Ахмад ответил: "Я уверен, что лорд Сингх действует из лучших побуждений, но боюсь, что не могу согласиться с этим предложением… Может быть кто-то, кто может остановить эту войну, - это г-н Путин, и он может ее остановить. прямо сейчас", - цитирует его The Guardian.

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Другие заявления Сингха о войне

Прошлой осенью Член Палаты лордов предложил расформировать НАТО, чтобы дать Путину путь к отступлению, в котором тот "так отчаянно нуждается".

"Милорды, НАТО было создано для сдерживания угрозы бывшего Советского Союза - образования, которого больше не существует. Именно отдельные страны, а не НАТО, помогали и помогают мужественному народу Украины. Если это не сработает, то хотя бы покажет россиянам, что за человек Путин", - сказал он.

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