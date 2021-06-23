Несколько сотен полицейских с собаками и вертолетами прочесывают леса и деревни.

В центральном штате Бразилии в 100 километрах от столицы развернули беспрецедентную охоту на серийного убийцу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что люди в панике покидают дома: боятся, что он выберет именно их семью, чтобы взять в заложники, как уже случалось.

Поймать опасного преступника не могут уже неделю.

Читайте такжеИспанца приговорили к 15 годам за убийство и поедание плоти своей материНесколько сотен полицейских с собаками и вертолетами прочесывают окрестные леса и деревни в поисках человека, который убил четырех, ранил трех, захватил по крайней мере десять человек в заложники, сжег несколько машин и домов.

«Мы спать уже который день нормально не можем. Тут было чрезвыйчайно тихо. Мы не закрывали двери, потому что никогда не боялись», – рассказал один из местных жителей.

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Автор: Катерина Шварц