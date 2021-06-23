В центральном штате Бразилии в 100 километрах от столицы развернули беспрецедентную охоту на серийного убийцу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что люди в панике покидают дома: боятся, что он выберет именно их семью, чтобы взять в заложники, как уже случалось.
Поймать опасного преступника не могут уже неделю.
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«Мы спать уже который день нормально не можем. Тут было чрезвыйчайно тихо. Мы не закрывали двери, потому что никогда не боялись», – рассказал один из местных жителей.
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