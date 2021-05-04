Оппозиционеров обвинили в "массовых беспорядках" и планах "захвата административных зданий".

Суд в белорусском городе Гомель назначил тюремное наказание для четырех доверенных лиц лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Оппозиционеров обвиняют в "массовых беспорядках" и планах "захвата административных зданий".

Приговоры для белорусских оппозиционеров:

Юрий Власов - 6,5 лет колонии строгого режима, он также должен выплатить 2 500 рублей моральной компенсации каждому из признанных пострадавшими полицейских;

Дмитрий Ивашков, Александр Шабалин - 6 лет колонии строгого режима;

Татьяна Каневская - 6 лет колонии общего режима.

Аналогичные приговоры для подсудимых требовал прокурор. В своих выступлениях адвокаты заявили, что конкретных доказательств вины их клиентов нет, обвинение основывалось на домыслах, общих фразах и видео, которое показало, что 5 августа доверенные лица были на встрече со Светланой Тихоновской и обсуждали различные варианты развития событий 9 августа и после выборов.

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Адвокаты обратили внимание на отсутствие доказательств обвинения в том, что обвиняемые "пытались завербовать бывших силовиков" и "планировали захватить административные здания". Примечательно, что друзья и сторонники обвиняемых не имели права присутствовать на процессе 3 мая. Когда родственники вышли из зала суда и поговорили с людьми в вестибюле, полиция приказала им покинуть здание суда. На подъезде суда к людям подошел спецназ и начал угрожать, что разговор можно расценивать как несанкционированное массовое мероприятие.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов, применяя к ним силу.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Позже санкции были продлены.

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Автор: Юрий Годован