В крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании British Airways упал на нос.
Фотографии с места происшествия опубликовал пользователь M Zulqarnain B в Twitter.
Инцидент произошел еще 18 июня. Известно, что Boeing 787 прилетел 16 июня из Москвы и с того момента не выполнял рейсы. Он был припаркован на удаленной стоянке.
В процессе падения трап, присоединенный к самолету, выломал дверь по левому борту.
Причиной падения стали так называемые "меры стопора", который предусмотрены на лайнерах. Если техники выполняют на земле проверку системы уборки шасси и забывают перед этим установить их, то стойка складывается.
Ouch!— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021
British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation#AvGeekpic.twitter.com/HdbfnONxNO
Video of British Airways Boeing 787-8 G-ZBJB nose gear collapse..#aviation#AvGeekpic.twitter.com/ItW9eDZptU— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021
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