В процессе падения трап, присоединенный к самолету, выломал дверь по левому борту.

В крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании British Airways упал на нос.

Фотографии с места происшествия опубликовал пользователь M Zulqarnain B в Twitter.

Инцидент произошел еще 18 июня. Известно, что Boeing 787 прилетел 16 июня из Москвы и с того момента не выполнял рейсы. Он был припаркован на удаленной стоянке.

В процессе падения трап, присоединенный к самолету, выломал дверь по левому борту.

Причиной падения стали так называемые "меры стопора", который предусмотрены на лайнерах. Если техники выполняют на земле проверку системы уборки шасси и забывают перед этим установить их, то стойка складывается.

Ouch!



British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation#AvGeekpic.twitter.com/HdbfnONxNO — M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко