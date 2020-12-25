Первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию уже 28 декабря.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.

Читайте также"Пять этапов": Степанов в деталях рассказал о массовой вакцинации от COVID-19 в УкраинеОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.

По словам министра, первая партия из 3 миллионов доз вакцины прибудет в Турцию уже 28 декабря.

Анкара подписала соглашение о покупке в общей сложности 50 миллионов доз китайской вакцины.

"Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа", - сказал Коджа.

"Около 9 миллионов человек должны пройти вакцинацию на первом этапе. Прививки можно будет делать примерно 1,5 или даже 2 миллионам человек ежедневно", - заявил министр.

Справка

Испытания китайской вакцины в Турции начались 14 сентября и в них приняли участие более 7 тысяч добровольцев. Результаты испытания, объявленные в четверг, основаны на данных 1322 человек.

Sinovac - первый китайский производитель вакцин, опубликовавший подробные сведения о поздних стадиях клинических испытаний.

Sinovac также подписал соглашения о поставках вакцины CoronaVac с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.

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Автор: УНИАН