Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.
Читайте также"Пять этапов": Степанов в деталях рассказал о массовой вакцинации от COVID-19 в УкраинеОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.
По словам министра, первая партия из 3 миллионов доз вакцины прибудет в Турцию уже 28 декабря.
Анкара подписала соглашение о покупке в общей сложности 50 миллионов доз китайской вакцины.
"Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа", - сказал Коджа.
"Около 9 миллионов человек должны пройти вакцинацию на первом этапе. Прививки можно будет делать примерно 1,5 или даже 2 миллионам человек ежедневно", - заявил министр.
Справка
- Испытания китайской вакцины в Турции начались 14 сентября и в них приняли участие более 7 тысяч добровольцев. Результаты испытания, объявленные в четверг, основаны на данных 1322 человек.
- Sinovac - первый китайский производитель вакцин, опубликовавший подробные сведения о поздних стадиях клинических испытаний.
- Sinovac также подписал соглашения о поставках вакцины CoronaVac с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.
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