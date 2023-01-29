Израиль усиливает армию с полицией. Помимо этого, для граждан страны упростят систему получения оружия.
Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он рассказал об ответных мерах на теракты, которые произошли в Иерусалиме. Как оказалось, ответных решений будет шесть.
"Кабинет по политическим вопросам и вопросам безопасности принял сегодня вечером ряд решений о мерах по борьбе с терроризмом и взимании платы с террористов и их сторонников: 1. Дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме, будет немедленно опечатан в рамках подготовки к его сносу. 2. Лишение прав на Национальное страхование и другие льготы для семей террористов, поддерживающих терроризм ", - написал Нетаньяху.
Третьей ответной мерой станет то, что Израиль будет отказывать в выдаче удостоверений личности семьям террористов, поддерживающих терроризм. Этот закон будет обсуждаться на заседании кабинета министров Израиля.
Четвертое решение Израиля - увеличение количества граждан страны, у которых есть оружие. Нетаньяху написал о добавлении тысяч граждан за счет ускорения и расширения лицензирования огнестрельного оружия.
"В ответ на гнусные нападения и последовавшие за ними радостные празднования премьер-министр Нетаньяху принял решение о мерах по укреплению поселений, которые будут введены на этой неделе", - указано в Twitter израильского премьера. Вероятнее всего, речь идет о поселениях на западном берегу реки Иордан.
Шестым решением Израиля стало усиление полиции и Вооруженных сил страны, а также массовые аресты и целенаправленные операции по сбору незаконного оружия.
Теракты в Иерусалиме
Как сообщал УНИАН, за сутки в Иерусалиме произошло сразу два теракта. Во время первого теракта палестинец устроил стрельбу и убил семерых возле синагоги. Мужчину уже ликвидировали. Второй инцидент произошел в другой части города. 13-летний палестинец выстрелил и ранил двух человек, власти Израиля уже назвали это нападение террористическим актом.
Вскоре стало известно, что среди жертв терактов есть гражданка Украины. По данным израильских СМИ, погибла украинка Ирина Королева.