Такие меры стали ответом на теракты.

Израиль усиливает армию с полицией. Помимо этого, для граждан страны упростят систему получения оружия.

Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он рассказал об ответных мерах на теракты, которые произошли в Иерусалиме. Как оказалось, ответных решений будет шесть.

"Кабинет по политическим вопросам и вопросам безопасности принял сегодня вечером ряд решений о мерах по борьбе с терроризмом и взимании платы с террористов и их сторонников: 1. Дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме, будет немедленно опечатан в рамках подготовки к его сносу. 2. Лишение прав на Национальное страхование и другие льготы для семей террористов, поддерживающих терроризм ", - написал Нетаньяху.

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Третьей ответной мерой станет то, что Израиль будет отказывать в выдаче удостоверений личности семьям террористов, поддерживающих терроризм. Этот закон будет обсуждаться на заседании кабинета министров Израиля.

Четвертое решение Израиля - увеличение количества граждан страны, у которых есть оружие. Нетаньяху написал о добавлении тысяч граждан за счет ускорения и расширения лицензирования огнестрельного оружия.

"В ответ на гнусные нападения и последовавшие за ними радостные празднования премьер-министр Нетаньяху принял решение о мерах по укреплению поселений, которые будут введены на этой неделе", - указано в Twitter израильского премьера. Вероятнее всего, речь идет о поселениях на западном берегу реки Иордан.

Шестым решением Израиля стало усиление полиции и Вооруженных сил страны, а также массовые аресты и целенаправленные операции по сбору незаконного оружия.

Теракты в Иерусалиме

Как сообщал УНИАН, за сутки в Иерусалиме произошло сразу два теракта. Во время первого теракта палестинец устроил стрельбу и убил семерых возле синагоги. Мужчину уже ликвидировали. Второй инцидент произошел в другой части города. 13-летний палестинец выстрелил и ранил двух человек, власти Израиля уже назвали это нападение террористическим актом.

Вскоре стало известно, что среди жертв терактов есть гражданка Украины. По данным израильских СМИ, погибла украинка Ирина Королева.

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