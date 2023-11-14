Впрочем, аналитики не подтверждают, что российским захватчикам удалось оккупировать Авдеевский коксохим.

В понедельник, 13 ноября, российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и достигли подтвержденных успехов на восточной окраине Степного (3 км к северу от Авдеевки).

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), успех захватчиков на Авдеевском направлении подтверждают геолокационные данные. Генштаб ВСУ заявлял, что российские войска совершили неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки), к востоку от Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи Авдеевки и Северного ( 6 км западнее Авдеевки).

Несколько российских "военкоров" утверждали, что продолжаются бои у Авдеевского коксохимического завода и на севере Авдеевки. Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска контролируют по меньшей мере половину Авдеевского коксохимического завода и что якобы сообщения о захвате завода российскими войсками являются ложными. ISW не подтверждает, что россияне захватили Авдеевский коксохимический завод.

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В то же время российские военные блогеры утверждали, что украинские силы успешно контратаковали и продвинулись вблизи Авдеевки 13 ноября к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Красногоровки (5 км севернее Авдеевки).

Бои за Авдеевку.

В украинском Генштабе сообщают, что враги продолжают пытаться окружить Авдеевку.

Стоит отметить, что оккупанты активизировались под этим городом в начале октября и уже понесли огромные потери. По сведениям главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которыми он поделился 10 ноября, Россия за месяц активного штурма Авдеевки потеряла 10 тысяч человек.

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