Американская компания Throwflame приступила к продаже своего четвероногого Thermonator, которого сами разработчики называют "первым в истории роботом-собакой с огнеметом".
На официальном сайте компании указано, что робота можно приобрести за 9420 долл. Сразу оговоримся, что это не боевая машина. Предполагается, что Thermonator можно применять, в частности, для уборки снега и льда, а также просто для развлечений.
Робот получил огнемет ARC Flamethrower, который отличается компактными размерами и имеет дальность до 10 м. Огнемет крепится к роботу с помощью планки Пикатинни, которую используют для стрелкового оружия.
Роботом можно управлять с помощью системы First Person View, которая ранее получила широкое распространение в мире беспилотных летательных аппаратов.
Эксперты отмечают, что появление новинки может иметь далеко идущие последствия и речь идет не только о развлечениях.
С момента своего создания в начале XX века ранцевые огнеметы получили широкое распространение и активно применялись, в частности, в Первой и Второй мировой.
Специалисты не исключают, что военные разработки, концептуально похожие на Thermonator, могут начать использовать и в войне.
Американцы создают новых роботов
В последние годы в США активно создавали новые наземные роботизированные комплексы: речь идет не только о достаточно известных роботах-псах. Так, недавно американская Boston Dynamics показала новое поколение человекоподобного робота Atlas.
Новинку позиционируют как существенный шаг вперед, однако даже его предшественник мог выполнять сложные трюки, на которые способен не каждый человек.