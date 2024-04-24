Новинка выглядит жутковато, но разработчики не позиционируют ее как оружие для войны.

Американская компания Throwflame приступила к продаже своего четвероногого Thermonator, которого сами разработчики называют "первым в истории роботом-собакой с огнеметом".

На официальном сайте компании указано, что робота можно приобрести за 9420 долл. Сразу оговоримся, что это не боевая машина. Предполагается, что Thermonator можно применять, в частности, для уборки снега и льда, а также просто для развлечений.

Робот получил огнемет ARC Flamethrower, который отличается компактными размерами и имеет дальность до 10 м. Огнемет крепится к роботу с помощью планки Пикатинни, которую используют для стрелкового оружия.

Роботом можно управлять с помощью системы First Person View, которая ранее получила широкое распространение в мире беспилотных летательных аппаратов.

Эксперты отмечают, что появление новинки может иметь далеко идущие последствия и речь идет не только о развлечениях.

С момента своего создания в начале XX века ранцевые огнеметы получили широкое распространение и активно применялись, в частности, в Первой и Второй мировой.

Специалисты не исключают, что военные разработки, концептуально похожие на Thermonator, могут начать использовать и в войне.

Американцы создают новых роботов

В последние годы в США активно создавали новые наземные роботизированные комплексы: речь идет не только о достаточно известных роботах-псах. Так, недавно американская Boston Dynamics показала новое поколение человекоподобного робота Atlas.

Новинку позиционируют как существенный шаг вперед, однако даже его предшественник мог выполнять сложные трюки, на которые способен не каждый человек.

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