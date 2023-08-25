SpaceX регулярно отказывала беженцам в подаче заявления на трудоустройство.

Министерство юстиции США предъявляет иск SpaceX Илона Маска из-за того, что компания дискриминировала беженцев при найме на работу.

Как пишет The Independent, в иске утверждается, что с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отказывала беженцам в подаче заявления на трудоустройство, нарушая закон об иммиграции и гражданстве.

В объявлениях о вакансиях и публичных заявлениях SpaceX в течение нескольких лет ошибочно утверждала, что якобы может нанимать только граждан США и владельцев "зеленых карт". Однако, согласно иску, законы об экспортном контроле США запрещают такие ограничения на найм. В то же время законы позволяют таким компаниям, как SpaceX, нанимать просителей убежища и беженцев на те же должности, что и граждан США и законных постоянных жителей страны.

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"Наше расследование показало, что SpaceX применяла запрет на найм независимо от квалификации, нарушая федеральный закон", – отметила помощник генерального прокурора Кристен Кларк.

Дискриминация в SpaceX - что нужно знать

Высокопоставленные чиновники SpaceX не только активно препятствовали трудоустройству беженцев, но и публично заявляли, что якобы не могут предложить таким людям работу, поскольку ракеты, которыми занимается компания, "считаются передовой технологией в мире оружия". Руководитель SpaceX Илон Маск писал об этом в Twitter и неоднократно заявлял на публичных мероприятиях. Однако ограничения на трудоустройство действовали и на вспомогательные профессии, как повара, сварщики, крановщики и посудомойщики и тому подобное.

В 2020 году правительственный отдел по правам иммигрантов и рабочих начал расследование того, дискриминирует ли SpaceX потенциальных сотрудников. В конечном итоге проблема оказалась в центре внимания Министерства юстиции США.

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