В Иране по обвинению в разжигании розни во время антиправительственных акций протеста 2017 года казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.
"Верховный суд Ирана во вторник, 8 декабря, подтвердил смертный приговор Заму, который был арестован в 2019 году после нескольких лет жизни во Франции в статусе беженца, за разжигание вражды во время антиправительственных региональных протестов в конце 2017 года", - говорится в сообщении.
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Также Зама обвинили в совершении преступлений против внутренней и внешней безопасности страны, распространении фейковых новостей и содействии в разрушении экономической системы Ирана с 2016 года, а также в шпионаже в пользу разведслужб Франции и США.
Сообщается, что Зама был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного Telegram-канала, где обнародовались разоблачительные материалы об иранских чиновниках во время акций протеста 2017 года.
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