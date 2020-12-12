Журналиста Рухоллу Зама обвиняли в разжигании вражды во время антиправительственных акций протеста 2017 года, распространении фейковых новостей и шпионаже в пользу разведслужб Франции и США.

В Иране по обвинению в разжигании розни во время антиправительственных акций протеста 2017 года казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

"Верховный суд Ирана во вторник, 8 декабря, подтвердил смертный приговор Заму, который был арестован в 2019 году после нескольких лет жизни во Франции в статусе беженца, за разжигание вражды во время антиправительственных региональных протестов в конце 2017 года", - говорится в сообщении.

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Также Зама обвинили в совершении преступлений против внутренней и внешней безопасности страны, распространении фейковых новостей и содействии в разрушении экономической системы Ирана с 2016 года, а также в шпионаже в пользу разведслужб Франции и США.

Сообщается, что Зама был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного Telegram-канала, где обнародовались разоблачительные материалы об иранских чиновниках во время акций протеста 2017 года.

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Автор: Богдан Слуцкий