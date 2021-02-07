По словам адвоката, "шаман" считает употребление органических продуктов частью своей "шаманской системы верований и образа жизни".

Федеральный судья приказал властям обеспечивать особой диетой «шамана» Джейкоба Ченсли, который прославился во время штурма Капитолия.

Об этом сообщает NBC.

В связи с этим Ченсли перевели в тюрьму в Виргинии, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда.

Адвокат заявил, что мужчина считает употребление органических продуктов частью своей «шаманской системы верований и образа жизни».

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«В шаманских традициях тело, разум и душа взаимосвязаны, и благополучие всех трёх необходимо моему клиенту, чтобы он мог практиковать свою веру», - объяснил он.

Адвокат сообщил, что «шаман» не ел 9 дней, так как считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. В связи с этим он потерял девять килограммов.

Штурм Капитолия в США

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: УНИАН