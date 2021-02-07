Федеральный судья приказал властям обеспечивать особой диетой «шамана» Джейкоба Ченсли, который прославился во время штурма Капитолия.
Об этом сообщает NBC.
В связи с этим Ченсли перевели в тюрьму в Виргинии, так как следственный изолятор в Вашингтоне не смог бы выполнить постановление суда.
Адвокат заявил, что мужчина считает употребление органических продуктов частью своей «шаманской системы верований и образа жизни».
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«В шаманских традициях тело, разум и душа взаимосвязаны, и благополучие всех трёх необходимо моему клиенту, чтобы он мог практиковать свою веру», - объяснил он.
Адвокат сообщил, что «шаман» не ел 9 дней, так как считает неорганическую еду «вторжением» в свой организм. В связи с этим он потерял девять килограммов.
Штурм Капитолия в США
- 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
- Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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