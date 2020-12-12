Москва "оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер".

Москва с удивлением восприняла очередные санкции Британии за нарушение прав человека в России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Марии Захаровой.

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Захарова называет решение "безосновательным" и считает, что оно "демонстрирует неготовность властей Британии отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".

"Безусловно, этот политически ангажированный демарш немедленно отразится на российско-британских отношениях", – отметила Захарова. Она добавила, что Москва "оставляет за собой право на принятие адекватных мер в ответ".

Новые санкции против РФ: в чем суть

Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане. В России под санкции, включая запрет на поездки и заморозку активов, попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования "Терек".

Все они, по мнению британских властей, ответственны "за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне".

В свою очередь, Управление по контролю за иностранными активами минфина США в рамках "списка Магнитского" ввело санкции в отношении Российского футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова.

Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усман и россиянин Зияд Сабсаби. Кроме того, в санкционные списки попали Тимур Дугазаев, который живет в Германии и которого некоторые СМИ называют "представителем Рамзана Кадырова в Германии", а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара - тренер лошадей Кадырова.

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Автор: УНИАН