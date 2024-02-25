Приспешники Путина делают все возможное, чтобы "отмыть" свои предыдущие преступления и получить убежище в странах ЕС и США. При этом "помощь" беглецам может оказывать сам Кремль и его "правоохранительные органы".

15 февраля 2024-го российские СМИ сообщили о том, что в Интернете оказались слиты данные об уголовном розыске экс-депутата Госдумы от путинской "Единой России" Магомеда Гаджиева. В мае 2023-го его даже объявили в РФ "иностранным агентом". Сам "агент", по версии россиян, скрывается за границей в поисках иностранного гражданства. Правда статью Уголовного кодекса, по которой "разыскивают" Гаджиева, официальные источники российских "правоохранителей" почему-то не указывают.

15 декабря 2023 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Гаджиеву. Соответствующий документ появился на сайте Офиса генерального прокурора Украины. Украинские правоохранители инкриминируют Гаджиеву часть 1 статьи 110 Уголовного Кодекса - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы, а также публичные призывы к совершению таких действий.

Магомед Гаджиев – депутат Госдумы 4 (!!!) созывов подряд. Человек, который в 2014-м голосовал за аннексию украинского Крыма, оказывал поддержку боевикам на Донбассе (о чем есть публичные "благодарности" главаря "ДНР" Дениса Пушилина), Гаджиев лично финансировал оккупационные подразделения, сформированные из этнических дагестанцев, вторгшихся на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Соответствующие "благодарности" российских военных оккупантов персонально Гаджиеву легко можно найти в сети YouTube.

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В самой России криминальный "хвост" Гаджиева еще длиннее. По информации Телеграм канала "Украина 24/7", экс-депутат Госдумы 2011-го года имел непосредственное отношение к организации убийства известного общественного и религиозного деятеля Дагестана, ректора Института теологии и международных отношений, вице-президента Северокавказского центра исламского образования и науки, муфтия Максуда Садикова.

7 июня 2011-го года автомобиль, в котором ехал муфтий и его племянник Залимхан Мусаев, был расстрелян неподалеку от помещения Духовного управления мусульман Дагестана на улице Абубакарова в Махачкале. Об убийстве Садикова сообщали влиятельные мировые СМИ. В его теле обнаружили 16 пуль.

Российские СМИ тогда писали о том, что накануне убийства между Садиковым и Гаджиевым возник спор из-за бизнес-вопросов, закончившийся разговором на повышенных тонах и взаимными оскорблениями. Долгое время делу об убийстве не давали ход, ведь у Гаджиева была депутатская неприкосновенность и очень близкие связи с Кремлем… В 2023 году следствие возобновили, задержанный "исполнитель" Рамазан Магомедов дал показания на Магомеда Гаджиева, – сообщает телеграм канал "Украина 24/7 . Именно поэтому российское МВД может официально не "светить" статью, по которой "разыскивают" экс-депутата Государственной Думы.

"То, что приближенные к Кремлю личности могут быть замешаны в уголовных преступлениях – не новость. Ведь нынешний кремлевский режим целиком и полностью построен на принципах функционирования советского КГБ. А КГБ всегда имел тесные связи с криминальными элементами. Уголовников традиционно использовали для самой "грязной" работы в интересах спецслужб. Но для украинцев крайне важно, чтобы в первую очередь все эти нынешние и бывшие "друзья Путина" ответили за преступления перед Украиной. За то, что именно они развязали самую кровавую войну 21-го века, которая привела к сотням тысяч смертей", - комментирует ситуацию политический эксперт Александр Антонюк.

В марте 2023-го группа депутатов ВРУ обратилась в Палату представителей США и Европейской Комиссии с рекомендацией наложить санкции на российского миллиардера Магомеда Мусаева. В Украине он стал "подсанкционным" в мае 2018. Сейчас его делом занимается Офис Генерального прокурора и ГБР.