Лавров высказал претензии к работе ОБСЕ в Украине

Министр иностранных дел России заявил, что работа СММ ОБСЕ на Донбассе «вызывает некоторые вопросы».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал претензии к работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

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«Что касается Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, мы активно поддерживаем этот механизм, у которого есть четкий мандат для работы на всей территории Украины, не только в Донбассе, но и в других регионах с точки зрения наблюдения за уважением прав человека, национальных меньшинств, за попытками возрождать неонацистские тенденции. К сожалению, этой части своего мандата Миссия уделяет недостаточное внимание», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что работа СММ ОБСЕ на Донбассе у него «вызывает некоторые вопросы».

«В частности, СММ предпочитает докладывать о нарушениях прекращения огня и обстрелах гражданских объектов абстрактно: «за такой-то период состоялось столько-то обстрелов», не сказано, с какой стороны», - сказал он.

ОБСЕ на Донбассе

Оккупанты блокируют въезд представителей миссии ОБСЕ на неподконтрольную правительству Украины территорию, ссылаясь на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

По данным ОБСЕ, с начала года жертвами войны на Донбассе стали 60 мирных жителей.

В начале августа, наблюдатели ОБСЕ заметили пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью "Груз-200".

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