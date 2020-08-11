цей матеріал доступний українською

Лавров высказал претензии к работе ОБСЕ в Украине

18:30, 11 августа 2020
Мир
429 0
Лавров недоволен работой миссии ОБСЕ на Донбассе / Фото REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Читайте такжеШвеция возглавит ОБСЕ в 2021 году

«Что касается Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, мы активно поддерживаем этот механизм, у которого есть четкий мандат для работы на всей территории Украины, не только в Донбассе, но и в других регионах с точки зрения наблюдения за уважением прав человека, национальных меньшинств, за попытками возрождать неонацистские тенденции. К сожалению, этой части своего мандата Миссия уделяет недостаточное внимание», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что работа СММ ОБСЕ на Донбассе у него «вызывает некоторые вопросы».

«В частности, СММ предпочитает докладывать о нарушениях прекращения огня и обстрелах гражданских объектов абстрактно: «за такой-то период состоялось столько-то обстрелов», не сказано, с какой стороны», - сказал он.

ОБСЕ на Донбассе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter