Приписывая Польше намерение аннексировать часть Украины, Россия и Беларусь хотят открыть дискуссию о перемещении послевоенных границ.

Последние заявления из России и Беларуси, которые, в частности, приписывают Польше намерение аннексировать западную часть Украины, подогревают антипольские настроения и открывают дискуссию о послевоенных границах. Об этом пишут немецкие СМИ, анализ которых приводит польское издание RP.

В частности, в воскресном выпуске Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) акцентируется внимание на активизации пропаганды, которая сопровождает разжигание антипольских настроений.

Так, издание указывает на конференцию "патриотических" сил в Минске, участники которой предостерегали поляков не рассматривать земли, принадлежавшие Польше до Второй мировой войны, как утраченные восточные территории.

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В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует объединение с Украиной якобы для безопасности, а на самом деле для контроля над Западной Украиной. Раньше то же говорили Путин и Лукашенко.

"Возможно, Путин и Лукашенко действительно верят, что Польша этого хочет. Они сами не имеют ограничений по нападению на другие страны и аннексии территорий", – отмечает немецкое издание, в то же время подчеркнув, что в Польше после переноса границ в 1945 году никто не хочет возвращать утраченных территорий.

"Приписывая своим соседям ревизионизм, диктаторы на Востоке делают то, в чем обвиняют других: они открывают разговор о перемещении внутриевропейских границ с 1945 года и после 1989 года. Это игра с огнем", - цитирует RP немецкое издание.

Кроме того, о заявлении Шойгу пишет также Frankfurter Rundschau, которое отмечает, что российский министр обороны нацелился на Польшу. По мнению автора статьи Маркуса Гибеля, слова российского политика являются реакцией на заявление польской стороны о направлении дополнительных сил к границе с Беларусью.

Отношения Польши с Россией и Беларусью - что известно

Ранее из-за обострения сил на польско-белорусской границе Польша приняла решение усилить пограничную службу 10 тысячами военнослужащих.

В начале недели министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать силы на своих западных границах. Одной из причин он назвал планы Польши по усилению своей армии. Шойгу заявил, что Польша "превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки".

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