Президент Беларуси верит, что главными виновниками протестов являются силы Запада.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что за масштабными акциями протеста против его власти стоят американцы, а также возникший в Беларуси «класс буржуйчиков».

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Как сообщает «ТАСС», об этом рассказал российский корреспондент Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

«Мы спросили, кто в этом (в поддержке протестного движения в Беларуси – ред.) заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии», – рассказал Рожков.

Однако Лукашенко признает, что у протестов есть и внутренние причины.

«Вторая причина внутренняя, которую он [Лукашенко] считает, это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые "хотят власти"», – заключил участник интервью.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. По свидетельствам очевидцев, выборы сопровождались масштабными фальсификациями.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.

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Автор: Дмитрий Захаров