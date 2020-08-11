"Штаны в хлам, рана": пострадавшие в ходе протестов в Минске рассказали о полученных травмах

В стране продолжаются массовые акции против фальсификации результатов выборов.

Жители Минска, которые пострадали в ходе протестов в ночь на понедельник, 10 августа, рассказали, каким образом они получили травмы.

Об этом сообщает портал TUT.by в своем Телеграм-канале.

Минчанин Константин говорит, что получил осколочное ранение голени левой ноги.

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"Три осколка зацепили и меня. Один ударил фронтально в голень, второй зацепил колено, третий прошелся вскользь по самой ноге", - рассказал он.

Первую помощь, по его словам, он получил задолго до прибытия "скорой". Ногу замотали случайные прохожие, а медики отвезли его в военный госпиталь. Сейчас Константин находится дома.

Другой минчанин рассказал, что получил рваную рану левой ноги.

"Светошумовая граната прилетела прямо в толпу - хлопок, дезориентация. Рядом, чуть дальше, были и дети, и женщины. Люди стали разбегаться, я тоже побежал, потом смотрю: что-то с ногами. Рассмотрел: штаны в хлам и такая вот рана. Мне вызвали скорую, медики оказали первую помощь и отвезли в травмопункт", - отметил он.

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Протесты в Минске: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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