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Протесты в Беларуси: более 100 участников акций остаются за решеткой

15:17, 17 августа 2020
Мир
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Стало известно, сколько участников протестов в Беларуси остаются за решеткой / фото REUTERS

Читайте такжеВ Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон гратаПоследнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что по состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах временного содержания остаются 122 задержанных.

«Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.

События в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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