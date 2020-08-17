Протесты в Беларуси: более 100 участников акций остаются за решеткой
15:17, 17 августа 2020Мир
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В МВД Беларуси отчитались, что скоро всех задержанных освободят.
Стало известно, сколько участников протестов в Беларуси остаются за решеткой / фото REUTERS
В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников акций протеста.
Читайте такжеВ Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон гратаПоследнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что по состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах временного содержания остаются 122 задержанных.
«Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.
События в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.
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