Папа Римский Франциск пожелал христианам утешения и мира.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

Как сообщает Радио Ватикана, после воскресной молитвенной встречи с верующими, собравшимися на площади Святого Петра, Папа Римский поздравил христиан, которые сегодня празднуют Воскресение Христово.

Читайте такжеКак в Михайловском соборе в Киеве проходило Пасхальное богослужение ПЦУ (фоторепортаж)

«Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и церковных восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи.

Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, находящиеся в очень тяжелых ситуациях. Благодатной им Пасхи!» - сказал Папа Франциск.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая