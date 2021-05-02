Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.
Как сообщает Радио Ватикана, после воскресной молитвенной встречи с верующими, собравшимися на площади Святого Петра, Папа Римский поздравил христиан, которые сегодня празднуют Воскресение Христово.
Читайте такжеКак в Михайловском соборе в Киеве проходило Пасхальное богослужение ПЦУ (фоторепортаж)
«Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и церковных восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи.
Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, находящиеся в очень тяжелых ситуациях. Благодатной им Пасхи!» - сказал Папа Франциск.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Христос воскрес! Лучшие поздравительные открытки к Светлой Пасхе
- Пасха 2021: как принято отмечать, приметы и что нельзя делать в этот великий праздник
- В Михайловском соборе ПЦУ состоялось Пасхальное богослужение (видео)
- "Без объятий и поцелуев": Степанов призвал украинцев праздновать Пасху сдержанно"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram