При этом издание указало, что позиция соперника Эрдогана по Украине пока остается неясной.

Евросоюз был бы рад иметь "более легкую Турцию", в то время как российские власти могут потерять экономическое и дипломатическое сотрудничество, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потеряет власть по итогам выборов.

Как говорится в материале The New York Times (NTY), за сегодняшними выборами президента Турции наблюдают на Западе, в штаб-квартире НАТО и в Кремле, а от их исхода зависит посредническая роль Анкары в сложных и часто неприятных отношениях между сторонами.

Как пояснило издание, повышенное внимание к турецким выборам обусловлено тем, что опросы, проведенные накануне плебисцита, показали, что Эрдоган немного отстает от своего соперника Кемаля Киличдароглу.

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NTY отметило, что официальные лица на Западе традиционно не комментируют предпочтения, чтобы избежать обвинений во вмешательстве во внутренние дела Турции, но "не секрет, что европейские лидеры, не говоря уже об администрации Джо Байдена, были бы рады, если бы Эрдоган проиграл".

Газета привела слова бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, который заявил следующее: "Мы все хотим облегчения Турции". Это вызвано тем, что стратегически важный член НАТО - Турция при Эрдогане становится все более неприятным партнером для ЕС.

Издание также отметило, что РФ также во многом зависит от итогов выборов, поскольку при Эрдогане Турция стала серьезным торговым партнером РФ и дипломатическим посредником. Эти отношения стали еще более значимы для Кремля после нападения на Украину.

Чем Эрдоган разочаровал Запад

В статье NTY отмечается, что за 20 лет своего пребывания у власти Эрдоган проводил такую внешнюю политику, которая часто расстраивала его западных союзников и предоставляла благоприятные дипломатические возможности для Кремля.

Во-первых, Эрдоган отказался поддержать санкции Запада против РФ, чем подорвал попытки лишить Кремль денег для ведения войны. А взамен получил российскую нефть с большими скидками.

Во-вторих турецкий президент еще больше разочаровал союзников, когда заблокировал вступлене Швеции в НАТО.

В более широком смысле у ЕС и США есть сильное ощущение, что Турция при Эрдогане еще больше отдалилась от европейских ценностей и норм, таких как верховенство закона и свобода прессы.

Таким образом, как отметило издание, в то время как США, ЕС и НАТО выиграют от победы оппозиции, российский президент Владимир Путин наверняка будет считаться проигравшим, если Эрдоган будет свергнут.

Касательно Киличдароглу, издание отметило, что он обещал поддержать экономические отношения с РФ, если победит на президентских выборах, но пока не ясно, сохранит ли он деликатное балансирование Эрдогана в вопросе Украины.

Выборы в Турции

Сегодня в Турции проходят президентские выборы. Между собой за самый высокий политический пост поспорят действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который находится при власти уже 20 лет, и Кемаль Киличдароглу - лидер Республиканской народной партии, который пошел на выборы от объединенной оппозиции.

Также в Турции сегодня избирают новый состав парламента.

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