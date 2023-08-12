Захватчик убеждает, что участвовал в "сво", но в Украине не был.

К Литвы сбежал еще один русский офицер-захватчик - лейтенант Иван Королев. Он нелегально пересек границу, добрался в Вильнюс и попросил политического убежища.

Как пишет BBC, в Вильнюсе россиянина задержали и вернули на пограничный КПП, где он находился еще сутки. Во время разговора с пограничниками россиянин сообщил, что проходил службу в воинской части 59313-39 "Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа". Пункт постоянной дислокации - поселок Тейсин Хабаровского края.

"3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища", – сказал Иван Королев.

Оккупант уверяет участвовал в так называемой "спецоперации", но якобы находился все это время на территории РФ.

"На территории Украины я не был. Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, из всех частей, из всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину", - отметил он.

Офицер-артиллерист занимал должность заместителя начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада. Сейчас он находится в миграционном центре в Пабраде.

Что предшествовало

Напомним, что в июне в Литву прибыл пилот ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов. Российский летчик обратился в Департамент миграции с просьбой о предоставлении убежища, его просьба была зарегистрирована.

Мишов рассказывал, что российские захватчики могут по несколько раз докладывать об уничтожении одной и той же техники украинских воинов, чтобы получать обещанную руководством премию.

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