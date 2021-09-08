Cистема подачи кислорода дала сбой, так как в результате наводнения вода попала в помещение, где находится системы энергоснабжения.

В Мексике в институте социального обеспечения из-за отключения системы подачи кислорода умерли 16 пациентов.

Об этом сообщает El Universal.

Больницу затопило в результате разлива реки Тула. Во время наводнения там находились 104 сотрудника института и 56 пациентов.

Вода попала в помещения, где находятся системы энергоснабжения и подачи кислорода. Из-за этого произошел сбой.

На одной из видеозаписей, сделанной в государственной больнице Тулы, видно, что вода там стоит по колено, а персонал пытается в срочном порядке эвакуировать пациентов.

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Наводнение в Мексике - что известно

Проливные дожди в Мехико и соседнем штате привели к тому, что река Тула вышла из берегов.

Быстро движущаяся вода затопила первые этажи предприятий и домов в центре Тулы, расположенной в 60 милях к северу от Мехико.

Мэр Тулы Мануэль Эрнандес Бадильо заявил, что в городе работают спасательные команды.

"Сегодня главное - это спасение жизней", - сказал Эрнандес.

Автор: Денис Прядко