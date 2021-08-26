Вертолет должен был провести инспекцию последствий урагана Грейс, который прошел в регионе.

В Мексике вертолет ВМС Ми-17 упал сразу после взлета.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсиа.

Инцидент произошел в среду, 25 августа. Вертолет должен был провести инспекцию последствий урагана Грейс, который прошел в регионе. На борту находились 20 человек, в том числе представители властей штата Веракрус и военнослужащие. В частности, там летел министр внутренних дел штата Эрик Сиснерос. Он получил легкие травмы при падении. Погибших в результате аварии нет.

"Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя есть и пострадавшие", - написал Сиснерос на своей странице в Twitter.

На опубликованной записи очевидцев видно, что вертолет стал резко терять высоту, закручиваться и в результате упал. В результате аварии хвостовая балка вертолета полностью разрушилась.Также повреждения получили лопасти и фюзеляж.

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Автор: Денис Прядко