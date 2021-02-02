Обвинительный приговор, послуживший основанием для вынесенного 2 февраля решения, ранее уже был признан ЕСПЧ произвольным и явно необоснованным, подчеркивают в Совете Европы.

Решение российского суда о лишении свободы на три с половиной года в исправительной колонии политика Алексея Навального противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, сообщает русская служба Радио Свобода.

«Судебное решение лишить Алексея Навального свободы на три с половиной года в исправительной колонии не вызывает доверия и противоречит международным обязательствам России в области прав человека», - говорится в заявлении.

Обвинительный приговор, послуживший основанием для решения, вынесенного 2 февраля, ранее уже был признан Европейским судом по правам человека произвольным и явно необоснованным, отмечает комиссар Совета Европы по правам человека.

Российским властям следует восстановить атмосферу уважения прав человека на основе международных стандартов, которые обязательны для соблюдения Российской Федерацией, подчеркивается в заявлении Миятович.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Тамара Отовская