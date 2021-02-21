19 февраля на коменданта Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге с ножом напал россиянин. Нападавший нанес пограничнику два ножевых ранения.

Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать мужчину, напавшего с ножом на коменданта Генконсульства Украины.

Читайте такжеВ Новом Орлеане неизвестный устроил стрельбу в оружейном магазине: погибли людиОб этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 19 февраля Смоленский возле дома по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание Генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом, похожим на нож, не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева.

В тот же день Смоленский был задержан, 20 февраля ему было предъявлено обвинение. Также отмечается, что фигурант ранее был судим.

Нападение на коменданта Генконсульства Украины: что известно

19 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что на коменданта Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге с ножом напал россиянин. Нападавший нанес пограничнику два ножевых ранения.

«Нападавший оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Лишь благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались не смертельными», - сообщили в Госпогранслужбе.

Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Позже было опубликовано видео нападения.

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Автор: Виктория Токарева