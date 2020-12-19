Оппозиция Армении призвала своих сторонников присоединиться к национальной забастовке 22 декабря.

Тысячи армян прошлись маршем в Ереване, чтобы почтить память погибших в конфликте в Нагорном Карабахе, в котором Азербайджан достиг значительных территориальных успехов.

Об этом сообщает Reuters.

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Конфликт и жертвы с армянской стороны усилили давление на премьера страны Николу Пашиняна, которого оппозиция обвиняет в неправильном урегулировании конфликта, согласившись на прекращение огня при посредничестве России в прошлом месяце. Граждане до сих пор требуют его отставки.

Пашинян возглавил марш в первый из трех дней траура, подъехал на военное кладбище, чтобы зажечь свечи на могилах погибших военных вместе с другими высокопоставленными чиновниками.

Хотя его сторонники заполнили кладбище, внутрь пробились и его критики, скандируя: "Никол – предатель".

Оппозиция Армении призвала своих сторонников присоединиться к национальной забастовке 22 декабря – после трехдневного траура, чтобы Пашинян подал в отставку.

Война за Карабах 2020

Как сообщал УНИАН, 27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорной Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: УНИАН