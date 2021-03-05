Санкции введены против МВД Мьянмы и Министерства обороны страны.

США ввели санкции против руководства и компаний из Мьянмы, где произошел военный переворот и убийства протестующих.

Как сообщили в Министерстве торговли США, санкции введены против МВД Мьянмы и Министерства обороны страны, передает НВ.

"Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте", - сообщили в Минторге США.

В список санкций также попали компании Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Власти США считают, что этими корпорациями управляют военные.

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Накануне в Мьянме во время протестов погибли по меньшей мере 38 человек, среди них двое подростков. Общее число жертв превышает 50 человек, многие получили ранения.

Государственный переворот в Мьянме: что известно

Массовые акции протеста в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военнослужащие отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране отключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главным лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом.

Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков. Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы.

1 марта Аун Сан Су Чжи предстала перед судом военных.

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Автор: УНИАН