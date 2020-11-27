По мнению экс-председателя Верховного совета Беларуси, Лукашенко "знает о желании российских властей сделать Беларусь частью России".

Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич заподозрил Александра Лукашенко в готовности присоединить страну к России.

Об этом он порассуждал в эфире НСН.

По его мнению, Лукашенко «знает о желании российских властей сделать Беларусь частью России и… готов на все. Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России».

При этом он считает, что Лукашенко готов это сделать только для своей выгоды.

«Лукашенко будет говорить, как сильнее полюбил Россию, но никого, кроме себя, он не любит», - отметил Шушкевич, добавив, что у президента нет желания построить нормальное европейское государство, при этом во всех проблемах он винит Запад.

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Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: УНИАН