Конгресс США одобрил законопроект о выделении 900 миллиардов долларов на помощь американской экономике во времена пандемии
Об этом сообщает The Guardian.
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Деньги пойдут, в частности, на вакцинацию от коронавируса и финансовую помощь компаниям и частным лицам, пострадавшим вследствие жестких карантинных ограничений.
Как пишут местные издания, обычные граждане получат по 600 долларов помощи, а социальные выплаты по безработице вырастут на 300 долларов.
Соединенные Штаты согласились помочь театрам, кино, ресторанам, школам и др.
СМИ пишут, что принятию предшествовали несколько дней «горячих переговоров». Сначала законопроект приняла Палата представителей, а через несколько часов Сенат.
Документ отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.
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