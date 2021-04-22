Окончательный срок заключения полицейскому объявят через два месяца.

В событии, которое едва не привело к революции в США, наконец поставлена точка. Суд присяжных таки признал виновным полицейского в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, который уже посмертно стал настоящим героем США.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеВ США освободили под залог одного из экс-полицейских по делу об убийстве Флойда"Виновный. Сразу 12 присяжных признали виновным полицейского в убийстве темнокожего Флойда", - рассказали журналисты.

Так, экспертиза определила, что смерть повлекло жестокое обращение полицейского с задержанным. Дерека Шовина осудили по трем статьям, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Окончательный срок заключения ему объявят через два месяца.

Сразу после приговора Байден позвонил семье Флойда, как сообщил адвокат Бен Крамп.

Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призвал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Автор: Ольга Робейко