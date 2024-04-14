На израильтян будут давить, чтобы они завершили фазу эскалации конфликта.

Иран совершил амбициозную атака на Израиль. Впрочем, иранцы разочарованы низким уровнем разрушений.

Как пишет военный аналитик профессор Майкл Кларк, много баллистических ракет было выпущено по авиабазе Неватим, откуда взлетели самолеты, чтобы атаковать консульство Ирана в Дамаске 1 апреля. Армия обороны Израиля сообщила о легких повреждениях базы, но в целом Израиль провел "очень хорошую ночь".

Иранская тактика

Иран научился у русских, запустив много различных типов устройств - беспилотников, крылатых и баллистических ракет - для преодоления или отвлечения противовоздушной обороны Израиля.

Видео дня

Баллистические ракеты были оружием, которым иранцы хотели бы пробиться. Они атаковали с нескольких направлений, потому что системы защиты могут справиться только с определенной аркой запусков, хотя в случае Израиля его возможности были улучшены благодаря помощи союзников.

Нетаньяху хочет право последнего слова

"Теперь иранцы могут сказать: "Мы попали в цель, с которой попадали в нас". Это кажется логичным местом для прекращения этой конкретной итерации. Но за Нетаньяху должно быть последнее слово", - сказал Кларк.

По его словам, вопрос заключается в том, нападет ли Израиль на Иран.

"Все остальные будут говорить израильтянам: отмените это, приостановите, пусть это будет конец этой конкретной итерации, но, вероятно, этого не будет", - отметил Кларк.

Нападение Ирана на Израиль

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. По словам израильского контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 7-летняя девочка.

Также вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет добрались до израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности. Тогда о пострадавших не сообщалось.

Вас также могут заинтересовать новости: