В Исландии сформировали новое правоцентристское правительство

Коалиция вокруг политсилы-победительницы выборов, Независимой партии, назначила премьером ее руководителя, экс-министра финансов Бьярни Бенедиктссона.

"Наконец нам это удалось", - сказал он, имея в виду несколько неудачных попыток сформировать правительство Исландии после выборов 29 октября 2016 года, сообщает Deutsche Welle.

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К коалиции присоединились также либеральные партии "Возрождение" и "Яркое будущее". Вместе они будут иметь 32 парламентских места из 63-х в Альтинге. Лидер "Возрождения" Бенедикт Йоханнессон заявил, что коалиция услышала "призыв народа к реформам в здравоохранении и социальном обеспечении".

Представители "Возрождения" будут руководить в правительстве финансами, рыбалкой и сельским хозяйством, а также социальной политикой. Независимая партия получила шесть должностей в кабинете, в частности портфели главы МИДа, министров образования и юстиции. "Яркое будущее" будет заниматься охраной здоровья и экологией.