По словам российского публициста Станислава Белковского, лидер Турции на саммите НАТО 11-12 июля "приложил руку" к тому, чтобы Украину не взяли в Альянс, с расчетом на переговоры с президентом РФ.

Позиция лидера Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отношении президента РФ и России радикально изменилась: 8 июля Анкара отдала Киеву 5 командиров "Азова", а уже 10 июля Эрдоган согласился разблокировать членство Швеции в НАТО.

Как известно, все эти "жесты", условно, играют против Москвы - ни первая, ни вторая ситуации не вызвали "восторга" в Кремле. События соответствующим образом комментировали глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Российский публицист Станислав Белковский в эфире с оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной оценил решения Эрдогана и его текущие отношения с Путиным.

"Эрдоган не первый раз поступает таким образом (вытирает ноги об Путина - УНИАН), мы же помним ситуацию с истребителями. Тогда тоже был дикий скандал (26 ноября 2015 года Турция сбила в своем воздушном пространстве российский Су-24 - УНИАН) и Путин даже приглашал вдов пилотов этого истребителя на оглашение своего послания Федеральному собранию в Кремль. Тогда Российская Федерация делала вид, что это колоссальная катастрофа, которая обрушит отношения с Турцией, но, не обрушила. То есть Эрдоган уже знает, что так можно - потом РФ все равно пойдет на некое примирение, просто на условиях более интересных ему (Эрдогану - УНИАН), а не другой стороне", - указал Белковский.

По его мнению, сейчас Эрдоган больше настроен показывать, что ему важны хорошие отношения с США и ЕС для стабилизации турецкой экономики. До выборов он не мог этого делать из-за опасения разочаровать собственный электорат, однако сейчас - ограничения нет: "Инфляция очень высока, лира падает. Без помощи США и партнеров, урегулировать ситуацию невозможно, а на ней сейчас приходится концентрироваться", - отметил он.

Публицист считает, что в дальнейшем перспективе лидер Турции не собирается разрывать отношений с Путиным. Решение по поводу возвращения "азовцев" было дипломатическим подарком Украине, но, в контексте самого важного, вступления Украины в НАТО, Эрдоган сыграл против Киева.

"Он будет продолжать торговаться с Путиным, если их встреча все же состоится в августе, а она скорее будет заочной, чем очной, так как Путин не захочет покидать свои "уютные" места... Эрдоган будет настаивать на том, что он сыграл важную роль в решениях саммита в Вильнюсе. Да, командиров "Азова" отдали Киеву, нужно было подсластить пилюлю, но, в НАТО же Украину не берут. И это результат, в том числе, его, Эрдогана, усилий", - считает Белковский.

Эрдоган вернул "азовцев" и согласился на Швецию в НАТО - реакция РФ

Как мы писали ранее, в РФ негативно отреагировали на политические решения лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана по поводу возвращения "азовцев" в Украину и согласия принять Швецию в НАТО.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что возвращением "азовцев" в Украину Турция нарушила договоренность с РФ. Также он уточнил, что Кремль "никто не поставил в известность" по этому поводу. Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Анкара пошла по "деструктивному курсу" отношений с РФ.

В свою очередь в ответ на согласие Эрдогана видеть "Швецию в НАТО" Лавров отметился заявлением о гегемонии США на континенте.

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