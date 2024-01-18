По словам Зеркаль, у британцев есть четкое понимание глобального значения войны в Украине.

Члены Палаты лордов заявляли о готовности вступить в войну с Россией, однако не могут этого сделать из-за политики Байдена. Об этом сообщила экс-замглавы МИД Лана Зеркаль в эфире передачи "Тема с Наталией Мосейчук".

"Летом 2022 года я была в парламенте в Лондоне и лорды откровенно говорили: если бы не политика Байдена, мы уже открыто стали бы частью этой военной операции. А они нас сдерживают", - рассказала Зеркаль.

По ее словам, у британцев есть четкое понимание глобального значения войны в Украине.

"Бриты очень любят, когда что-то британское где-то помогает побеждать", - добавил волонтёр Сергей Притула.

Британское общество достаточно активно приобщается к помощи ВСУ. Особенно - при определенных условиях.

"Когда появляется информация в британских медиа, что украинцы приобрели британскую технику, у нас резко растут донаты в фунтах", - рассказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

На фронте за текущие сутки произошло 114 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватническими войсками. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что за последние две недели враг не имел тактических успехов возле Бахмута.

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