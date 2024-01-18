В течение предыдущих суток Генштаб насчитал всего 78 боевых столкновений.

На фронте за текущие сутки произошло 114 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватническими войсками. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 18 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Серебрянка, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области.

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Вместе с тем, на Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 2 атаки противника в районе Богдановки Донецкой области где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

В то же время, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 22 атаки врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще - 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степовое, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 13 раз пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника в районах западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

К тому же, на Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск", - говорится в сводке.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска не прекращают активно штурмовать позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении. Лично ознакомиться с ситуацией силы прибыл командующий Сухопутных сил ВСУ Александр Сырский.

Также мы рассказывали, что военные обеспокоены появлением у россиян новых дронов с автоматическим захватом цели. Такие дроны менее уязвимы для РЭБ и менее требовательны к навыкам оператора.

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