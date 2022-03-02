Кроме того, российский миллиардер выставил на продажу квартиру.

Российский миллиардер и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович продает свой роскошный дом в Лондоне, чтобы избежать санкций, введенных Британией против РФ за нападение на Украину.

Об этом сообщил британский депутат от лейбористской партии Крис Брайант, передает thetimes.

По словам Брайанта, бизнесмен готовится продать недвижимость втечение нескольких дней, чтобы его активы не были заморожены из-за британских санкций.

Он отметил, что российский миллиардер "боится санкций", и британские министры должны действовать быстро. "Он уже собирается завтра продать свой лондонский дом, а также еще одну квартиру", - добавил Брайант.

Великобритания ввела санкции в отношении восьми россиян после вторжения в Украину, а ЕС заморозил активы и запретил поездки в отношении еще нескольких человек, связанных с Лондоном. 55-летний Абрамович не подвергался санкциям ни Великобритании, ни ЕС.

Напомним, ранее Абрамович передал управление футбольным клубом его благотворительной организации.