Граффити появилось 13 октября. На нем была изображена девочка, которая крутит велосипедное колесо, как обруч.

Велосипед, который дополнял граффити британского уличного художника Бэнкси в Ноттингеме, пропал.

Читайте такжеБэнкси показал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда (фото)Предположительно он был украден. Граффити появилось 13 октября. На нем была изображена девочка, которая крутит велосипедное колесо, как обруч. Рядом стоял старый велосипед с одним колесом, он был пристегнут к столбу рядом с салоном красоты.

Как сообщает kommersant со ссылкой на The Guardian, велосипед предположительно пропал на выходных. Сегодня утром, 23 ноября, на его место был поставлен горный велосипед. Подмену заметила школьная учительница, которая подошла посмотреть на граффити.

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Автор: УНИАН