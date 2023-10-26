Последние раунды санкций были подписаны министром иностранных дел Пенни Вонг 25 октября.

Австралия заблокировала экспорт в Россию ручного инструмента, в том числе для фрезерования и завинчивания крыш ядерных реакторов.

Санкции в отношении машин и сопутствующих товаров также распространяются на инструменты, используемые для сверления, прессования, штамповки, пробивания или прессования, а также телевизоры и звукозаписывающие устройства, пишет Associated Press.

Штампы для волочения или экструзии металла, а также инструменты для добычи или бурения горных пород также включены в санкции. Последние раунды экспортных санкций были подписаны министром иностранных дел Пенни Вонг 25 октября.

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Помощь Украине от Австралии - детали

Санкции были введены в тот же день, когда Австралия объявила о дополнительном пакете поддержки на сумму 20 миллионов долларов, который включал отправку в Украину 3D-принтера по металлу и систем защиты от дронов. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия по-прежнему твердо поддерживает Киев. Самолеты Wedgetail Королевских ВВС Австралии также были направлены в Германию для оказания помощи в защите ворот гуманитарной и военной помощи в Украину.

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