Северная Корея осуществила запуск еще одной ракеты

КНДР осуществила запуск еще одной ракеты. Об этом сообщает (С) Associated Press со ссылкой на японские СМИ.

Объединенное командование Вооруженных сил Южной Кореи подтвердило факт запуска. По данным Сеула, был осуществлен запуск баллистической ракеты средней дальности.

ПВО Японии зафиксировали очередной пуск в 11:22. Полет ракеты продолжался 6 минут.

Исходя из данных американской разведки, он стал седьмым по счету. По российским же данным, это уже 11-я ракета, запущенная с территории Северной Кореи.

Работник МИД КНДР, выступая сегодня перед японскими репортерами, подтвердил факт запуска ракет, не уточнив при этом детали испытания.

РБК