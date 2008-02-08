Путин: российский госаппарат - забюрократизированная коррупционная система

Российский госаппарат является забюрократизированной коррупционной системой, не ориентированной на динамичное развитие страны, отметил на заседании Госсовета РФ президент России Владимир Путин. По его словам, государство должно создать конкурентоспособные условия для привлечения в госорганы лучших кадров. Президент отметил, что в настоящее время любые, даже самые простейшие документы принимаются месяцами, а то и годами. "Вроде бы все делается по инструкции, и все правильно, но этот как раз тот случай, когда порядок превращается в абсурд", - подчеркнул глава российского государства.

По словам В.Путина, министерства в России, как и задумывалось в начале административной реформы, должны реально управлять вверенными им ресурсами, самостоятельно издавать необходимые нормативно-правовые акты. Он заметил, что в этой системе работают около 25 млн человек, это более трети общего числа работающих граждан России. "Здесь обращаются триллионы рублей инвестиций и текущих государственных расходов и потому совершенствованием деятельности этой системы, составляющей каркас государства, необходимо заниматься повседневно и целенаправленно", - подчеркнул президент.

По мнению В.Путина, "очевидно, что государству не по силам, да и ни к чему такой колоссальный государственный цех". Глава государства отметил, что многочисленные учреждения и организации должны быть адекватны рынку и получать оплату за результат, а не за факт своего существования, а их руководители должны нести персональную ответственность за качество управления.

Полный текст выступления «О стратегии развития России до 2020 года» на официальном сайте