В России антизападные настроения достигли нового пика - опрос

По итогам опроса более полутора тысяч человек, проведенного с 18 по 21 июля, специалисты выяснили, что значительно ухудшилось отношение не только к США, но и к Европе, пишет "Радио Свобода".

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что сейчас россияне стали очень негативно думать о США: 74 процента респондентов в ответ на вопрос об отношении к этому государства выбрали варианты «в основном плохо» и «очень плохо». Это самый высокий показатель за последние 20 лет, отмечают эксперты. К странам Европы с негативом относятся 60 процентов опрошенных.

Хуже стали относиться россияне к Украине. Более половины участников опроса (55 процентов) негативно отзываются об Украине, что на шесть процентных пунктов больше, чем по итогам такого же исследования два месяца назад. Около 40 процентов опрошенных убеждены, что между Россией и Украиной установилась вражда, примерно столько же говорят о росте напряженности. Две трети респондентов считают, что в ухудшении отношений виновата украинская власть. 8 процентов говорят, что ответственность за это несут в равной степени украинская и российская стороны.

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Социологи отмечают, что мнение россиян формируется в основном средствами массовой информации - более половины опрошенных признались, что не могут сами разобраться в ситуации.