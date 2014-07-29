Япония увидела угрозу собственной безопасности в продаже "Мистралей" России

Продажа РФ французских вертолетоносцев типа "Мистраль" может оказать влияние на ситуацию "с точки зрения гарантий безопасности Японии", заявил во вторник на встрече в Токио с министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом министр обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщают РИА Новости.

"В последнее время Россия на Дальнем Востоке укрепляет свою военную мощь и усиливает активность. Учитывая влияние с точки зрения гарантий безопасности Японии, (поставка вертолетоносцев) вызывает сильные опасения", - цитирует слова министра Онодэры телеканал NHK.

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В ответ Ле Дриан заметил, что Россия уже заплатила за вертолетоносцы, и кроме того, "на них нет вооружений, и они предназначены для транспортировки". При этом министр подчеркнул, что Франция "подчинится, если Евросоюз сочтет (сделку) подпадающей под санкции".

Ранее японский министр обороны назвал продажу французских "Мистралей"России "нецелесообразной в свете современной международной обстановки".

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Как сообщал УНИАН, Россия после аннексии Крыма продолжает военную агрессию против Украины.

Украинцы призвали ЕС не продавать России оружие, в частности, французские военные корабли «Мистраль». Западные партнеры также призывают Париж не поставлять России «Мистрали». США и союзники твердят, что в нынешних условиях предоставление Москве высококачественного оружия неуместно.

Однако 21 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит свои обязательства по строительству первого военного корабля типа «Мистраль» для России, поскольку Москва уже заплатила по этому контракту.

Работу над вторым кораблем класса «Мистраль» президент Франции связал с позицией Москвы относительно украинского кризиса. По его словам, если ограничения относительно России будут введены, это «должно произойти на уровне ЕС и будет касаться лишь будущих поставок техники». Олланд.