Порошенко разочарован решением Франции не отказываться от поставки "Мистралей" в РФ

Президент Украины Петр Порошенко разочарован решением Франции не отказываться от продажи России авианосцев «Мистраль».

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Об этом он написал в Twitter.

«Мы разочарованы решениям Франции продолжить сотрудничество с Россией по программе «Мистралей». Это вопрос ценностей, но не денег», - отметил Порошенко.

#Poroshenko: ми розчаровані рішенням Франції продовжити співробітництво з Росією по програмі Містралей. Це питання цінностей, але не грошей. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 июля 2014

Как сообщал УНИАН, Россия после аннексии Крыма продолжает военную агрессию против Украины.

Украинцы призвали ЕС не продавать России оружие, в частности, французские военные корабли «Мистраль». Западные партнеры также призывают Париж не поставлять России «Мистрали». США и союзники твердят, что в нынешних условиях предоставление Москве высококачественного оружия неуместно.

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Однако 21 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит свои обязательства по строительству первого военного корабля типа «Мистраль» для России, поскольку Москва уже заплатила по этому контракту.

Работу над вторым кораблем класса «Мистраль» президент Франции связал с позицией Москвы относительно украинского кризиса. По его словам, если ограничения относительно России будут введены, это «должно произойти на уровне ЕС и будет касаться лишь будущих поставок техники».

«Пока этого нет, посмотрим, будет ли Россия вести себя плохо», – сказал Олланд.