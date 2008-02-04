Главой комитета НАТО по разведке стал выпускник Высшей школы КГБ

Председателем комитета НАТО по разведке стал выпускник Высшей школы КГБ, глава контрразведки Венгрии Шандор Лаборч (Sandor Laborc), пишет The New York Times.

Комитет объединяет глав разведок стран-участников альянса. Они председательствуют по очереди. Лаборч был назначен на пост главы Службы национальной безопасности Венгрии в декабре, а в январе подошла очередь Венгрии председательствовать в комитете.

Депутаты парламента - члены комитета по безопасности, принадлежащие к оппозиционной партии "Фидец", выступили резко против назначения Лаборча главой службы. Однако комитет не имеет права вето, и, с одобрения премьер-министра Ференца Дюрчаня (Ferenc Gyurcsany), принадлежащего к социалистической партии, Лаборч получил пост.

Правительство Венгрии заявило, что ни один из представителей стран альянса не заявил протеста в связи с назначением Лаборча в НАТО. Однако издание привело мнение неназванного дипломата из западной страны. Он заявил, что председательство выпускника Высшей школы КГБ в комитете, основной задачей которого является обмен разведданными, заставит некоторые страны утаивать информацию.

Сандору Лаборчу 49 лет. Он проходил обучение в Высшей школе КГБ имени Дзержинского с 1983 по 1989 год.

Лента.ру