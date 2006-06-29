В Москве горит 12-этажный жилой дом, есть жертвы
15:03, 29 июня 2006Мир
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Проводится экстренная эвакуация жильцов
На востоке Москвы на Зеленом проспекте горит многоэтажный жилой дом.
"Огнем охвачены балконы с 6-го по 12-й этажи 12-этажного дома на Зеленом проспекте", - сообщили ИТАР-ТАСС в столичном Управлении МЧС.
Пламя перекинулось и на одну из квартир на 12-м этаже.
"На данный момент известно об одном человеке, который получил ранения. Информация о других пострадавших выясняется", - сказали в московском МЧС.
В борьбе с огнем сейчас задействовано 10 пожарных расчетов. На верхних этажах люди просят о помощи, сейчас проводится экстренная эвакуация жильцов.
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