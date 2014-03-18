Франция может аннулировать продажу РФ военных кораблей "Мистраль"

Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает ИТАР-ТАСС.

"Возможность аннулировать сделку по продаже кораблей "Мистраль" входит в список мер в рамках третьей серии санкций против России. В настоящее время мы находимся на втором "уровне", - сказал министр. - Франция может рассмотреть возможность аннулировать продажу кораблей. Но она не намерена в этом случае действовать в одиночку, необходимы и другие страны: Франция, в частности, попросит Великобританию осуществить аналогичные (по масштабам) действия с авуарами российских олигархов в Лондоне".

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"В санкциях должны участвовать все (страны Запада)", - подчеркнул глава французского дипломатического ведомства.