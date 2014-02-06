В Казахстане построят первую частную тюрьму

В Казахстане появятся частные тюрьмы. Первое такое учреждение построят в Караганде (город в центральной части республики). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТДК-42, заявил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов тенге (160,5 миллиона долларов). Местные власти уже выделили землю для новой тюрьмы. Как пояснил замглавы УИС (уголовно-исполнительной системы) МВД Мейрам Аюбаев, учреждение построят за счет инвесторов.

«Выигрывает государство, потому что оно деньги не выделяет, выигрывает бизнесмен, потому что он вложил свои деньги и оттуда получил прибыль. За счет обслуживания. Это все равно что гостиничный бизнес», — цитирует его слова телеканал КТК.

Вместимость тюрьмы составит 1,5 тысячи заключенных. В ней будут содержаться жители Карагандинской области. Будущий владелец исправительного учреждения сможет организовать на его территории свое производство или, например, добывать уголь в близлежащих шахтах. Участвовать в тендере на строительство сможет любой частный предприниматель, однако его проверят на возможное наличие связей с криминальным миром.

Читайте такжеРост ВВП Казахстана в прошлом году ускорился до 6%

Идея строительства тюрем по принципу государственно-частного партнерства обсуждается в Казахстане не первый месяц. Минувшим летом эту идею озвучивал замглавы КУИС (комитета уголовно-исполнительной системы) Жанат Кешубаев.

В настоящее время Казахстан занимает 31 место в мире по количеству осужденных на 100 тысяч человек. По данным на 1 августа минувшего года, в местах лишения свободы республики содержалось около 50 тысяч человек.