Высокий уровень опасности объявлен на севере Италии из-за ливней - СМИ

Об этом пишет РИА Новости.

Представительство Гражданской обороны региона Лигурия объявило до вечера воскресенья о повышении уровня опасности в связи с непрекращающимися проливными дождями и грозами. Из своих домов эвакуированы порядка 200 семей.

Накануне в регионе из-за оползня, вызванного непогодой, на железнодорожной ветке Милан-Вентимилья поезд сошел с рельсов. Ранения получили два машиниста, начальник поезда и еще двое пассажиров, жизни которых в настоящий момент находятся все опасности. Руководство Итальянских железных дорог приняло решение временно перекрыть данный участок дороги до устранения последствий, что привело к приостановке железнодорожного сообщения между Италией и югом Франции.

Прокуратура города Савона начала расследование причины оползня, к которому, по предварительным данным, могла привести незаконная застройка на вершине холма. В связи со случившимся министр транспорта и инфраструктуры Италии Маурицио Лупи заявил также о необходимости провести в ближайшее время встречу с руководством Итальянских железных дорог.