Неделя в цифрах

0% - таковым будет рост экономики Украины по итогам 2013 года согласно прогнозам Всемирного банка, ранее предсказывающего 1%.

0 – столько представителей Украины явились на очередное заседание делегации Европарламента в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Украина для обсуждение саммита в Вильнюсе – 16 народных депутатов не смогли договориться, кто же возглавит комитет с украинской стороны.

2 народных депутата – Леонид Сергиенко и Андрей Павелко – были исключены из фракции “Батькивщина”.

2 профессиональных праздника учредил Президент Украины - Дня пожарной охраны и Дня работника налогового и таможенного дела Украины.

22% составила загрузка следственных изоляторов Украины по состоянию на сентябрь 2013 года, снизившись с 35% только за последние шесть месяцев. По статистическим данным, со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса (УПК) количество арестованных граждан уменьшилось более чем вдвое. По состоянию на конец августа года без обвинительного приговора под стражей содержалось свыше 10 тысяч человек, что на 4 тысячи человек меньше, чем было в марте.

77 стран могут посещать без виз граждане Украины, заняв с таким показателем 42-е место в ежегодном Индексе визовых ограничений (Visa Restrictions Index) среди 219 стран и территорий мира. Первое место в этом году разделили Финляндия, Швеция и Великобритания.

96,5% жилых домов и 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению по состоянию на 9 октября по данным правительства.

4400 заявлений и сообщений о преступлениях регистрируется в Украине ежедневно. С начала года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано более 1,1 млн заявлений и сообщений о преступлениях.

5000 долларов – таков среднегодовой доход гражданина Украины, что в 10 раз меньше, чем в среднем в мире. На европейском континенте, кроме Украины, в число самых бедных стран вошли только Беларусь и Молдова. Самыми зарабатывающими жителями планеты – из 200 включенных в рейтинг стран – признаны граждане Швейцарии.

31 781 000 гривен выделил парламент ЦИК на проведение повторных выборов народных депутатов Украины в пяти проблемных округах.

100 000 000 долларов (больше 800 млн. грн.) – за такие деньги британский боксер Леннокс Льюис согласится на поединок с одним из братьев Кличко весной 2014 года. В последний раз Льюис выходил на ринг в июне 2003 года, когда в Лос-Анджелесе победил Виталия Кличко.

160 000 000 евро (больше 1,6 млрд. грн.) помощи выделит Европейский Союз Украине «если страна в дальнейшем будет демонстрировать прогресс в области управления государственными финансами».

500 000 000 гривен – таков полный членский взнос, который нужно ежегодно платить Украине для того, чтобы стать полноценным членом Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Подписание соглашения позволит Украине получать заказы от ЦЕРН на изготовление высокотехнологичного оборудования, а украинские ученые получат дополнительные возможности для фундаментальных исследований с использованием наиболее современного оборудования, которое существует сегодня в мире.

1 700 000 000 долларов (больше 13,6 млрд. грн.) предстоит выплатить Международному валютному фонду украинскому правительству до конца ноября по оценкам Fitch. В 2014 году – еще 4 млрд. долл.

Анастасия Береза