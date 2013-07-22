В Китае - землетрясение магнитудой 6,6: есть жертвы, 13 городов - без коммуникаций

Жертвами землетрясения, произошедшего в центральной части Китая, стали 22 человека, более 270 госпитализированы с травмами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, сильные толчки магнитудой 6,6 (по данным американской геологической службы - 5,9) были зафиксированы в понедельник в 7.45 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Ганьсу. Очаг залегал на глубине около 20 км.

По данным местных властей, от подземных толчков пострадало большинство населенных пунктов провинции, наибольшие разрушения отмечаются в поселках Мейчуань (Meichuan) и Пума (Puma). В уезде Чжансянь 13 городов отрезаны от коммуникаций.

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Для ликвидации последствия стихийного бедствия уже задействованы подразделения армии, полиции, а также добровольцы. Из резерва провинции пострадавшим направлены палатки и одеяла.